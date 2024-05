Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Kellerbrand in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen rückte die Gelsenkirchener Feuerwehr zu einem Kellerbrand aus. Hausbewohner meldeten gegen 00.30 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Keller. Daraufhin rückten zwei Löschzüge der Feuerwehr nach Scholven aus, Feuer mit Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen wurden direkt zwei Trupps mit Atemschutz und einem Strahlrohr in den Keller bzw. in den Treppenraum geschickt. Sie schafften im Dachgeschoss eine Abluftöffnung, daraufhin konnte der Überdrucklüfter eingesetzt werden. Im Keller wurde das Feuer nach dem Setzen eines Rauchschutzvorhanges bekämpft, der Treppenraum war Rauch frei. Im weiteren Verlauf wurden die Wohnungen kontrolliert, eine Person wurde vorsorglich in das Krankenhaus gefahren. Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung führte sehr schnell zum Erfolg, die Einsatzkräfte kontrollierten im Anschluss alle anderen Keller. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

