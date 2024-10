Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW kommt auf der L 3140 von Fahrbahn ab/Fahrer schwerverletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Am Sonntag (06.10.) wurde ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gegen 02:30 Uhr auf Fzg.-Teile auf der Strecke der L 3140, zwischen den Ortsteilen Queck und Hutzdorf, aufmerksam. Bei der Nachschau wurde ein Pkw Citroen im Gestrüpp neben der Fahrbahn aufgefunden. Der Fahrer saß reglos im Fzg. Sofort alarmierte Rettungskräfte und die Feuerwehr Schlitz konnten den 20-jährigen Pkw-Fahrer aus Lauterbach bergen. Bei der polizeilichen Aufnahme konnte nach aktuellem Sachstand ermittelt werden, dass der allein im Fzg. befindliche Fahrer aus Richtung Queck kommend in Richtung Hutzdorf fuhr. Nach Spurenlage muss er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier mit der Fzg.-Front frontal gegen einen Baum gefahren sein. Der junge Fahrer wurde schwerverletzt ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000 EUR. Die genaue Unfallzeit steht zum Zeitpunkt der Pressemitteilung noch nicht fest. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fzg's angeordnet, ebenfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell