POL-LB: Eberdingen: Unfallflucht zwischen Nussdorf und Riet

Ludwigsburg (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am Nachmittag des 12. November 2024 in der Corneliusstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen. Eine 46 Jahre alte Frau und ein 35-jähriger Mann waren gegen 16.00 Uhr zu Fuß in Richtung eines Lebensmittelmarktes unterwegs, als ihnen ein Mädchen mit ...

