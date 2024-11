Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter besprüht 35-Jährigen mit Reizstoff

Ludwigsburg (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung, die sich bereits am Nachmittag des 12. November 2024 in der Corneliusstraße in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg noch Zeugen. Eine 46 Jahre alte Frau und ein 35-jähriger Mann waren gegen 16.00 Uhr zu Fuß in Richtung eines Lebensmittelmarktes unterwegs, als ihnen ein Mädchen mit einem Tretroller und ein Junge, der zu Fuß ging, entgegenkamen. Der Junge habe im Vorbeigehen der 46-Jährigen vor die Füße gespuckt, worauf es zu einem Streitgespräch zwischen dem 35-Jährigen und dem unbekannten Jungen gekommen sei. In dessen Verlauf habe dieser den 35-Jährigen mit einem Reizstoff besprüht. Der Mann konnte sich noch wegdrehen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Jugendlichen machten sich davon. Der tatverdächtige Junge soll zwischen 12 und 15 Jahren alt und zwischen 150 und 160 cm groß sein. Altersentsprechend hatte er Flaum auf seiner Oberlippe. Zur Tatzeit trug er eine weiße Baseballkappe. Das Mädchen dürfte etwa gleichalt und gleichgroß gewesen sein. Sie hat langes braunes Haar und trug eine weiße Hose. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, wenden sich an unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell