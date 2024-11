Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Freiberg am Neckar: 33.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person und rund 33.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag (18.11.2024) gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim ereignete. Ein 49-jähriger Mercedes-Lenker, eine 57 Jahre alte Renault-Lenkerin und ein 45-jähriger Mercedes-Lenker befuhren hintereinander die dreispurige BAB 81, als der 49-Jährige aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Die hinter ihm fahrende 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Mercedes. Der 45-jährige Mercedes-Lenker, welcher an letzter Stelle fuhr, touchierte mutmaßlich aufgrund seiner nicht an die Wetterverhältnisse angepassten Geschwindigkeit den Renault der 57-Jährigen, wodurch dieser erneut gegen den Mercedes des 49-Jährigen stieß. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes des 45-Jährigen blieb fahrbereit, während die beiden weiteren beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell