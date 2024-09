Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Fahrer, 2 Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Suhl, Oberhof (ots)

Bei Verkehrskontrollen wurden am Freitagabend in Suhl ein 45~jähriger, Samstagnacht in Oberhof ein 27-jähriger festgestellt. Beide führten ihren Pkw unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von jeweils 1,3 Promille, so dass eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell