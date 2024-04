Lübeck (ots) - Anwohner in der Lübecker Innenstadt machten sich am Samstagmorgen (27.04.) um einen Hund sorgen, der seit einiger Zeit lautstark bellte. Polizeibeamte konnten helfen. Kurz vor 5:00 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei und teilten mit, dass wohl schon seit 2 Stunden ein Hund in der Nachbarschaft laut bellen würde. Beamte des 1. Polizeireviers suchten den Einsatzort auf und konnten hinter dem Fenster ...

mehr