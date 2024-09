Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Eine 52-jährige Frau aus Gangelt wurde am Mittwoch, 5. September, gegen 15.15 Uhr durch eine männliche Person angesprochen, als sie sich auf der Kreuzstraße in Birgden aufhielt. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schubste der Mann zunächst den ebenfalls anwesenden Fahrer eines Rollstuhltaxis und dann die Gangelterin, so dass diese zu Boden stürzte und sich verletzte. Anschließend entfernte er sich in Richtung des Friedhofs. Der Täter war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, trug ein blau-grünes T-Shirt, eine braune Hose und hatte einen auffälligen Gang. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

