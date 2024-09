Erkelenz (ots) - Der Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters auf der Atelierstraße wurde am 4. September (Mittwoch) die Geldbörse entwendet. Die 34-jährige Frau, die selbst in dem Lebensmittelladen arbeitet, hatte während ihrer Pause zwischen 9.50 Uhr und 10.00 Uhr dort eingekauft. In den Aufenthaltsräumen für Mitarbeiter musste Sie dann feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Rückfragen bitte an: ...

mehr