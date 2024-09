POL-HS: Diebstahl im Lebensmitteldiscounter

Erkelenz (ots) - Ein 27-jähriger Erkelenzer kam am Mittwoch (4. September) gegen 11.30 Uhr zu Fall, als er zwei Fußgängern ausweichen wollte, die im selben Moment die Straße überquerten. Er verletzte sich bei dem Sturz so stark, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

