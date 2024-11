Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Unbekannte beschädigen Glasscheibe

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten am Montag (18.11.2024) gegen 13.20 Uhr die Glasscheibe einer Eingangstür einer Praxis in der Hubertusstraße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Wie genau der Schaden entstand, ist derzeit noch unklar. Möglicherweise traten die Unbekannten gegen die Glastür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

