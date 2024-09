Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Führerscheine nach Straßenrennen sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (12.09.2024), gegen 21:35 Uhr, beobachten Polizeikräfte mit einem zivilen Streifenwagen, wie ein 18- und ein 19-Jähriger mit einem BMW X5 und einer Mercedes E-Klasse mit überhöhter Geschwindigkeit die Brunckstraße in Richtung Stadtmitte befuhren. Beide Fahrzeuge überholten in riskanter Manier mehrere unbeteiligte Fahrzeugführer und bogen schließlich in die Carl-Bosch-Straße ein, wo sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnten.

Den beiden 18- und 19-jährigen Fahrzeugführern, welche sich beide noch in der Probezeit befanden, wurde die Fahrerlaubnis wegen des Verdachts der Durchführung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens vorläufig entzogen.

Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und gegebenenfalls durch das Verhalten der Tatverdächtigen gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

