Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 27-Jähriger nach Bedrohung in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (13.09.2024), gegen 15:20 Uhr, beobachtete ein 27-Jähriger, wie zwei Männer Im Bereich der Prinzregentenstraße eine Frau belästigten. Der 27-Jährige ging auf die Männer zu und forderte sie auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraufhin sich alle drei Personen zunächst von der Örtlichkeit entfernten. Der 27-Jährige ging weiter in Richtung Europaplatz, wurde hierbei jedoch durch einen Beteiligten der vorangegangenen Situation, einen 29-Jährigen, auf einem E-Scooter verfolgt. Der 29-Jährige bedrohte ihn verbal und unter Vorhalt eines Pfeffersprays.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte zeigte sich der 29-Jährige verbal aggressiv und schrie lautstark herum, weshalb er zunächst fixiert und gefesselt wurde. Da der Mann auch in Richtung der Polizeikräfte spuckte, wurde ihm eine Spuckschutzhaube aufgezogen. Nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst, wurde der 29-Jährige zur Klärung seiner Identität zu einer Polizeidienststelle gebracht, da er keine Ausweispapiere mit sich führte. Im Anschluss wurde er aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der durch ihn mitgeführte E-Scooter zuvor in Mannheim entwendet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell