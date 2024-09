Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Exhibitionist - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (11.09.2024), gegen 13:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann in der Karl-Lochner-Straße, in der Nähe einer Schule, in einem Gebüsch stand und mit heruntergezogener Hose an seinem Glied manipulierte. Als die Frau kurz abgelenkt war, hatte sich der Mann bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Unbekannte wurde als circa 30-40 Jahre alt, schlank und bekleidet mit blauer Jacke und dunkler Hose beschrieben. Wer hat den Mann beobachtet und kann Hinweise auf seine Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

