POL-DN: 58-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt- Unfallverursacher flüchtig

Düren (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Nörvenich wurde bei einem Auffahrunfall auf der Stockheimer Landstraße am Donnerstagmorgen (25.04.2024) leicht verletzt. Der Unfallverursacher ist flüchtig, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Frau aus Nörvenich war mit ihren Pkw gegen 10:00 Uhr auf der Stockheimer Landstraße in Fahrtrichtung Stockheim unterwegs. Auf Höhe eines Feldwegs zu einem Biohof hielt sie an, um nach links abzubiegen. Während sie den entgegenkommenden Verkehr passieren ließ, fuhr von hinten ein Pkw auf. Der Unfallverursacher hielt jedoch nicht an, sondern fuhr stattdessen mit seinem Pkw an dem Fahrzeug der 58-Jährigen vorbei uns setzte seine Fahrt in Richtung Stockheim fort. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt die Frau aus Nörvenich leichte Verletzungen, sie begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

