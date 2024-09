Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Grill-Restaurant - Velbert - 2409043

Mettmann (ots)

In Velbert-Neviges sind in der Nacht auf Donnerstag (12. September 2024) bislang noch unbekannte Täter in ein Grill-Restaurant an der Steinstraße eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter hierzu eine rückwärtig gelegene Tür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Alleine der Sachschaden an der Tür wird jedoch auf eine Summe von rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02051 946-6110.

