Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Unfall mit zwei schwer verletzten Personen führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (25.11.2024) ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in Fahrtrichtung Stuttgart ein folgenschwerer Unfall. Ein 35 Jahre alter Mann in einem Opel übersah vermutlich das Stauende auf Höhe des Ammerbucher Ortsteils Altingen. Der 35-Jährige fuhr in der Folge auf einen Renault auf, in dem ein 54-jähriger Fahrer und eine 19 Jahre alte Beifahrerin saßen. Durch den vermutlich nahezu ungebremsten Aufprall wurden beide PKW in die Leitplanke abgewiesen. Die Autobahn war in der Folge blockiert und musste durch die Polizei voll gesperrt werden. Der 35-jährige Fahrer des Opel wie auch der 54-jährige Renault-Fahrer erlitten beide schwere Verletzungen. Der 35-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-Jährige und seine leicht verletzte Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeipräsidium Konstanz übernahm die Ableitung an der Anschlussstelle Rottenburg. Der Rückstau ging bis über diese Anschlussstelle hinaus. Gegen 15.20 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Nachdem die Fahrbahnreinigungsarbeiten beendet werden konnten, war gegen 15.45 Uhr die gesamte Autobahn wieder befahrbar. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt. Gegen 16.15 Uhr endete der Rückstau auf Höhe der Anschlussstelle Rottenburg.

