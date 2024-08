Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unzufriedener Kunde rastet aus

Heidelberg (ots)

Am Samstag war eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Carl-Benz-Straße nach Ladenschluss mit der Tagesabrechnung beschäftigt. Um kurz nach 18 Uhr hörte sie plötzlich ein lautes Hämmern aus Richtung der Eingangstür. Dort hielten sich zwei Personen auf, die lautstark Einlass forderten, da sie bestellte Stühle abholen wollten. Die Mitarbeiterin erklärte, dass das Geschäft geschlossen habe und zudem die Kasse schon abgerechnet sei. Sie bat die Personen am Montag zu den regulären Öffnungszeiten wiederzukommen. Das sah die 54-jährige Kundin und ihr 55-jähriger Begleiter aber nicht ein. Der Mann trat mehrfach so heftig gegen die Eingangstür bis diese nachgab und er ins Innere des Ladens eindringen konnte. Die Mitarbeiterin forderte den 55-Jährigen auf, unverzüglich die Räumlichkeiten zu verlassen. Das tat er auch, beleidigte aber im Hinausgehen noch die Mitarbeiterin. An der Eingangstür entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen den namentlich bekannten Tatverdächtigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell