LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Jagdwilderei

Mühlhausen (ots) - Am Montagnachmittag gerieten in Mühlhausen zwei Mülltonnen und der Mülltonnenunterstand in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte entsorgter Müll den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

