Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden, der sich am Dienstag (26.11.2024) gegen 15:15 Uhr in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker eines Gespanns, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger, befuhr die Franckstraße in Richtung Kleinglattbach. ...

mehr