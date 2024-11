POL-LB: Korntal-Münchingen: Exhibitionist auf Feldweg unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Personen entzündeten am Dienstag (26.11.2024) ein Lagerfeuer aus Holzresten im Gewann Weiler (westlich des Pulverdinger Holz), zwischen Enzweihingen und Hochdorf, in Vaihingen an der Enz. Mutmaßlich durch Funkenflug des Lagerfeuers, welches auf einem Wiesengrundstück entzündet wurde, gerieten zunächst eine nahegelegene ...

mehr