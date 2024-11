Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nicht aufgepasst hat ein Sprinter-Fahrer am Freitag in Schelklingen.

Ulm (ots)

Um 11.43 Uhr war ein Krankenwagen auf der B492 in Richtung Blaubeuren unterwegs. Die 22-jährige Fahrerin musste an einer Einmündung in Schelklingen abbremsen, da ein anderes Auto abbog. Das erkannte der nachfolgende 31-jährige Fahrer wohl zu spät. Mit seinem Sprinter stieß er deshalb in das Heck des Krankenwagens. Die Fahrerin und ihre 23-jährige Beifahrerin im Krankenwagen trugen leichte Verletzungen davon. Der Patient im Rettungswagen erlitt durch den Auffahrunfall keine weiteren Verletzungen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt die Schäden auf jeweils 5.000 Euro.

++++

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell