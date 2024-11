Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Einbrecher bei der Tat gestört?

Am Donnerstag war ein Einbrecher in Eislingen/Fils unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 18.10 Uhr und 19 Uhr hebelte ein Unbekannter das Küchenfenster an einem Wohnhaus in der Leibnizstraße auf. Der Einbrecher stieg durch das Fenster ein und befand sich laut den polizeilichen Erkenntnissen in mehreren Zimmern auf Beutesuche. Vermutlich wurde er bei der weiteren Tatausführung gestört. Denn die Bewohnerin kam nach Hause. Der Einbrecher flüchtete über das Einstiegsfenster. Mitgenommen hatte er wohl nichts. Die Polizei Eislingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2274172

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

