Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Haufenweise Reifen weggeworfen

Rund 100 Altreifen entsorgten Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag bei Altheim.

Bild-Infos

Download

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die etwa 100 Altreifen in einem Waldstück zwischen Beuren und Heiligkreuztal. Der Abladeort befindet sich auf dem keltischen Fürstengrabhügel unmittelbar neben der Hohmichele. Unbekannte fuhren wohl am Mittwoch 17 Uhr und Donnerstag 15 Uhr in den Wald und warfen die Reifen auf und neben den Waldweg. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Reifen, bei denen es sich größtenteils um Autoreifen handelt, sind teils handschriftlich mit "VR, HR sowie X" markiert. Wer jemanden beim Abladen der Reifen beobachtet hat, sich an einen größeren Transporter oder Lkw im Waldgebiet erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Markierungen an den Reifen geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07371/9380 melden.

++++2272532(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell