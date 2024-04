POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fortbildungsveranstaltung zum Thema "Überprüfung der Fahrtüchtigkeit" +++ Abschließende Kontrollen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben in der Zeit von Dienstag, 02. April 2024, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 03. April 2024, 13:30 Uhr, in der Gerd-Köster-Straße in Brake Altöl entsorgt. Sie stellten das in einer Plastikflasche befindliche Öl mit einem Pappkarton neben dem dortigen Altglascontainer ab. Der Inhalt der Flasche lief aus und verunreinigte ...

