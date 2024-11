Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Täter bei Einbruchsversuch gestört

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am Dienstag (26.11.2024), gegen 17.35 Uhr in ein Wohnhaus im Osten von Steinheim an der Murr einzubrechen. Einem Anwohner fielen die Täter auf. Als er ihnen zu rief, ergriffen sie die Flucht in Richtung der angrenzenden Felder und ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie waren mutmaßlich im Begriff gewesen, ein Fenster aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell