Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 41-Jähriger mit rund 1,5 Promille unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Suzuki-Lenker fuhr am Mittwoch (27.11.2024) gegen 21.20 Uhr die Neckarstraße in Sindelfingen in Richtung Bahnhof entlang. An der Kreuzung Neckarstraße und "Lange Anwanden" soll er Zeugenaussagen zufolge eine rote Ampel überfahren und dadurch einem noch unbekannten Radfahrer die Vorfahrt genommen haben. Dem Radfahrer soll es durch Ausweichen gelungen sein, eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Der 41-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort und konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei erhärtet sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von rund 1,5 Promille. Der 41-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht nun weitere Zeugen, insbesondere den unbekannten Radfahrer, die gebeten, werden, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

