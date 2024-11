POL-LB: Sindelfingen: 30.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Mittwoch (27.11.2024) in die Riedstraße in Bietigheim-Bissingen aus, nachdem dort gegen 12.00 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit war Essen auf dem Herd in einer der Wohnungen in Brand geraten und die Flammen griffen auf die Dunstabzugshaube über. Einer ...

