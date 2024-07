Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Ballenpresse und Feld fangen Feuer

Königswinter (ots)

Am Samstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem Brand nach Königswinter-Ruttscheid aus. Eine landwirtschaftliche Maschine und Bereiche eines Feldes waren in Brand geraten.

Ein Landwirt war damit beschäftigt Stroh zu pressen, als die Ballenpresse in Brand geriet. Er konnte noch das Stroh aus der Maschiene drücken. Die Flammen entzündeten das Feld im Umfeld. Durch Funkenflug brannten auch weiter entfernte Bereiche des abgeernteten Getreidefeldes. Der Landwirt konnte den Traktor von der brennenden Maschine trennen und diesen in Sicherheit bringen. Um 18 Uhr wurden die Löschzüge Ittenbach und Oelberg zur Ruttscheider Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Presse in Vollbrand. Rund 200 Quadratmeter Stoppelfeld brannten. Mit drei C-Rohren wurde die Maschine und das Feld abgelöscht. Eine Brandausbreitung konnte gestoppt werden. Zur Bekämpfung von Glutnestern wurde das Stroh mit Handwerkzeug umgewälzt und mit Wasser abgelöscht. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

