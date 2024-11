Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Trunkenheitsfahrt endet in der Siegesstraße - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Mit einer Atemalkoholkonzentration von rund 2,2 Promille wurde ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwoch (27.11.2024) gegen 23:55 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg in der Siegesstraße in Ludwigsburg angehalten und kontrolliert. Zuvor war der Polizeistreife der Mercedesfahrer in der Schwieberdinger Straße im Gegenverkehr aufgefallen, da sein Fahrzeug im Bereich des vorderen Radlaufes Funken sprühte. Aufgrund eines mutmaßlich geplatzten Reifens auf der Fahrerseite fuhr der Mercedes nur noch auf der Felge. Nachdem die Beamten den Streifenwagen wendeten und über die Oskar-Walcker-Straße zum Mercedes aufschlossen, konnten sie in der Siegesstraße den 39-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten neben starken Alkoholgeruch beim 39-Jährigen auch erhebliche Unfallschäden am Mercedes fest. Nach einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest musste sich der 39-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeug abgeschleppt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des 39-Jährigen behindert, gefährdet oder geschädigt wurden. Die genaue Fahrtstrecke ist nicht bekannt, der Autofahrer soll seine Fahrt in Stuttgart-Zuffenhausen begonnen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

