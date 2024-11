Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrgast schlägt Busfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 53 Jahre alter Busfahrer am Donnerstag (28.11.2024), als er von einem 36-jährigen Fahrgast geschlagen wurde. Der 53-Jährige lenkte den Linienbus gegen 13.00 Uhr die Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz entlang. Auf Höhe der Haltestelle "Stadthalle" soll der Busfahrer eine Person übersehen haben, die habe zusteigen wollte. Der 36-Jährige fing mutmaßlich deshalb plötzlich an, laut im Bus zu schreien, woraufhin der 53-Jährige stoppte. Unvermittelt ging der 36-Jährige dann zu dem Busfahrer, schlug ihn mehrfach gegen den Kopf und verließ den Bus daraufhin in Richtung Marktplatz. Der Geschädigte erstattete unterdessen Anzeige beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 36-Jährige in der Grabenstraße vorläufig festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde anschließend wieder auf freien Fuß entlassen, muss sich nun vermutlich wegen Körperverletzung verantworten.

