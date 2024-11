Reichenbach am Heuberg (ots) - In den frühen Morgenstunden hat sich auf der Landesstraße 433 zwischen Reichenbach und Wehingen ein Unfall ereignet. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer kam mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wo er mit einem Baum kollidierte. Dadurch entstand an dem BMW erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

