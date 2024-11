Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 57-Jähriger kollidiert mit Baum und landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, endete die Fahrt für einen 57 Jahre alten Mercedes-Lenker am Donnerstag (28.11.2024) gegen 09.55 Uhr auf dem Fahrzeugdach. Der 57-Jährige fuhr die Hauptstraße von Münchingen in Richtung der Landesstraße 1141 entlang, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Baum, wodurch sich der Mercedes überschlug und letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro belaufen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

