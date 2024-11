Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Einbrecher suchten am Dienstagnachmittag, 19.11.2024, zwei Wohnhäuser an der Iserlohner Straße und ein weiteres an der Kölner Straße auf. Sie stahlen Schmuck und Bargeld.

Zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr betrat der bisher unbekannte Täter ein Eckgrundstück und machte sich an der Haustür des Gebäudes zu schaffen. Im Inneren des Hauses durchsuchte er mehrere Räume und Schränke.

Am Nachbarhaus hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Ob der Einbrecher auch hier Beute machte, ist Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

An der Kölner Straße verschaffte sich ein Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Tatzeit lag zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell