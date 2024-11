Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall nach Sekundenschlaf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 33- Halle- Bokel- Bei einem Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf am Mittwoch, 20.11.2024, erlitt ein LKW-Fahrer leichte Verletzungen.

Gegen 02:45 Uhr befuhr eine 45-Jährige aus Polen mit ihrem LKW Opel Movano den rechten Fahrstreifen der BAB 33 in Richtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Halle (Westf.) fuhr ein hinter dem LKW der 45-Jährigen fahrender 36-Jähriger aus Oldenburg mit seinem Iveco auf den Vorausfahrenden auf. Der 36-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Er gab bei der Unfallaufnahme an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein und sein Ausweichmanöver sei bei Erwachen nicht mehr erfolgreich gewesen.

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Osnabrück für circa 15 Minuten gesperrt. Ein Abschleppwagen transportierte den Iveco ab. Der Sachschaden wird auf circa 6500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell