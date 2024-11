POL-BI: Warnung vor Romance Scamming

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Eine Diebin griff am Samstag, 16.11.2024, in der Fußgängerzone in die Jackentasche eines Detektivs. Der Portemonnaie-Diebstahl scheiterte. Zwei Ladendetektive hielten sich gegen 14:40 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe des Spindelbrunnen, auf. Eine Frau stellte sich neben den Älteren, fasste in seine Jackenaußentasche und begann die Geldbörse heraus zu ziehen. Sein ...

