Polizei Bielefeld

POL-BI: Täterin versucht Ladendetektiv zu bestehlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Eine Diebin griff am Samstag, 16.11.2024, in der Fußgängerzone in die Jackentasche eines Detektivs. Der Portemonnaie-Diebstahl scheiterte.

Zwei Ladendetektive hielten sich gegen 14:40 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe des Spindelbrunnen, auf. Eine Frau stellte sich neben den Älteren, fasste in seine Jackenaußentasche und begann die Geldbörse heraus zu ziehen. Sein Begleiter bemerkte dies und sprach seinen Kollegen an. Die Frau zog daraufhin ihre Hand ohne Beute aus der Jackentasche und flüchtete.

Die Ladendetektive verfolgten die Täterin und machten ein Team der Stadtwache, die zu Fuß unterwegs waren, auf die Diebin aufmerksam. Bei der Überprüfung der 27-Jährigen aus dem Raum Hannover mit rumänischer Staatsangehörigkeit stellte sich heraus, dass sie in der Vergangenheit bereits durch Diebstähle polizeilich aufgefallen war. Nachdem sie durchsucht worden war, erhielt sie einen Platzverweis.

Die Polizei erinnert: Achten Sie auf ihre Wertgegenstände und verstauen Sie diese, wenn möglich in den Jackeninnentaschen.

Tipps finden Sie unter https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/polizei-warnt-vor-taschendieben

