Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl aus Wohnung

Linz/Rhein (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15:00 Uhr, klingelte eine weibliche Person an der Wohnungstür einer 90-jährigen Bewohnerin einer Altersresidenz in Linz. Unter dem Vorwand, Spenden für das Rote Kreuz zu sammeln, verschaffte sich die Täterin Zugang zur Wohnung. Kurze Zeit später klingelte eine weitere weibliche Täterin an der Wohnungstür. Auch diese ließ die gutgläubige Bewohnerin hinein. Im Rahmen von diversen Ablenkungsmanövern gelang es den beiden Täterinnen, eine Geldkassette mit Schmuck zu entwenden. Den Verlust der Geldkassette stellte die Geschädigte erst am Samstagabend fest.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

