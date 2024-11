Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger scheitern an Baumarkt-Mitarbeiterin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Täter etikettierten am Samstag, 16.11.2024, in einem Baumarkt die Ware um. An der Kasse wurden sie gestoppt.

Mitarbeiter eines Baumarktes an der Eckendorfer Straße fielen gegen 19:35 Uhr in dem Geschäft vier Männer auf. Während zwei Männer mit ihrer Ware an der Selbstbedienungskasse standen, verwickelten die anderen die Mitarbeiterin, die als Aufsichtsperson an den Kassen stand, in ein Gespräch. Die Angestellte war jedoch trotzdem aufmerksam, erkannte bei dem Scanvorgang ein sehr großes Paket und wunderte sich über den geringen angezeigten Geldbetrag. Sie sprach den 33-Jährigen an, der die Ware einscannte. In dem großen Paket befand sich ein Vorwandelement, dessen Etikett mit dem Etikett und Preis einer Dichtung überklebt worden war. Den Versuch so über 100 Euro zu sparen, machte die Baumarktmitarbeiterin zu Nichte.

Ein Mitarbeiter des Baumarktes notierte die Personalien des polizeibekannten 33-jährigen Bielefelders und erstatteten später bei der Polizei eine Anzeige.

