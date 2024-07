POL-K: 240703-4-K Polizei warnt vor "Putzfrauen-Trick" - Festnahme dank aufmerksamer Zeugin

Köln (ots) - Am Mittwochnachmittag (3. Juli) ist ein BMW-Fahrer (50) auf der Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Aachen vor dem Autobahnkreuz Gremberg an einem Stauende auf einen VW Touran aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Autos, ein Lastwagen und ein Abschleppwagen beschädigt. Aufgrund ...

mehr