Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK Schraube in Hiddenhausen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hiddenhausen - In der Nacht auf Montag, 18.11.2024, verlor ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt im Kreis Herford die Zwillingsbereifung an der hinteren linken Seite. Das Fahrzeug, besetzt mit einem Sanitäter, einer Sanitäterin und einer Patientin, kam beschädigt zum Stehen. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen, da der Verdacht besteht, dass die Radbolzen durch einen unbekannten Täter gelöst worden sein könnten.

Gegen 01:20 Uhr befuhr ein Rettungswagen die Herforder Straße in Hiddenhausen in Richtung Herford. Da eine Seniorin aus Kirchlengern in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, nutzte die RTW-Besatzung Sonder- und Wegerechte.

Auf der Herforder Straße, im Bereich zwischen Schweicheln-Bermbeck und Herford, verlor der Rettungswagen plötzlich die Zwillingsbereifung auf der linken hinteren Seite. Das Fahrzeug kam darauf beschädigt nach rund 100 Metern zum Stehen. Die Insassen erlitten keine Verletzungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfall vorsätzlich durch das Entfernen der Radbolzen herbeigeführt wurde. Da somit der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts besteht, hat eine Bielefelder Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Die Mordkommission "Schraube" des Polizeipräsidiums Bielefeld wird durch Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe geführt. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Herford zusammen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Radbolzen an einem der Einsatzorte entfernt wurden:

Am Sonntag, 17.11.2024, war das Fahrzeug zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr Uhr an einem Pflegeheim an der Meierstraße in Hiddenhausen. Gegen 09:55 Uhr 10:10 Uhr stand es am Lukas-Krankenhaus Bünde. Von 13:10 Uhr bis 13:35 Uhr stand das Fahrzeug an der Bahnhofstraße, Höhe Wasserbreite, in Bünde. Zwischen 14:00 Uhr und Mitternacht war der Wagen auf dem Gelände der Wache an der Dünner Straße geparkt. Der letzte Einsatz fand in der Nacht auf Montag, 18.11.2024, an der Meierhofstraße in Kirchlengern zwischen 00:35 Uhr und 01:10 Uhr statt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zum Unfall und zu Tatverdächtigen bei der Mordkommission "Schraube" unter der 0521/545-0.

