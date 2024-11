POL-BI: Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht mit Jugendlichem

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagabend, 15.11.2024, wurde ein Pfandsammler am Kesselbrink ausgeraubt. Der Täter flüchtete mit dem Handy des Bielefelders. Gegen 21:40 Uhr erschien ein 57-jähriger Bielefelder auf der Polizeiwache Ost, um einen Straßenraub zur Anzeige zu bringen. Er hielt sich wenige Minuten zuvor am Kesselbrink auf, um nach Pfandflaschen zu suchen. Dazu leuchtete er mit dem Licht seines Smartphones in einen Mülleimer. Plötzlich ...

mehr