POL-BI: Diebe stehlen Wertsachen aus Autos

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Zeit von Freitag bis Sonntag, 17.11.2024, stahlen Unbekannte diverse Gegenstände aus verschlossenen und unverschlossenen Autos. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei Bielefeld erinnert daran, keine Wertgegen-stände im Auto zurückzulassen und das Fahrzeug beim Verlassen immer abzuschließen.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:25 Uhr am Freitag, 15.11.2024, entwendete ein Täter ein Handy aus einem unverschlossenen Renault Trafic, der an der Teutoburger Straße, im Bereich zwischen der Webereistraße und der Hermannstraße, geparkt war.

Aus einem Firmenbulli der an der Wertherstraße, in Höhe der Voltmannstraße, stand, wurde eine EC-Karte entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr am Freitag. Die Karte wurde anschließend mehrfach eingesetzt.

In der Zeit von 20:00 Uhr am Freitag und 19:30 Uhr am Samstag, 16.11.2024, ent-wendete eine unbekannte Person diverse Gegenstände aus einem Mercedes CLA 180. Der Täter entkam unerkannt vom Tatort, einem Parkhaus an der Kavalleriestraße.

Aus einem VW Passat, der an der Bleichstraße, in Höhe des Ravensberger Park, stand, entwendete ein Dieb am Samstag, 16.11.2024, ein rotes Etui. Dazu schlug er zwischen 09:45 Uhr und 12:35 Uhr eine Scheibe des Autos ein.

Zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr am Samstag, 16.11.2024,schlug ein Täter eine Scheibe eines Opel Corsa ein, der in der Siechenmarschstraße, in Höhe Arndstraße, geparkt stand. Es wurde eine Bluetooth-Box aus dem Innenraum gestohlen.

Gegen 05:40 Uhr beobachtete eine Zeugin am Sonntag, 17.11.2024, einen Diebstahl aus einen Firmenbulli in der Mühlenstraße, in Höhe An der Walkenmühle. Der Dieb entwendete zwei Werkzeugkoffer und entkam in eine unbekannte Richtung.

Aus einem VW, der am Sonntag, 17.11.2024, in einem Parkhaus an der Joseph-Massolle-Straße stand, wurde ein iPad und eine schwarze Herren-Daunenjacke gestohlen. Der Täter schlug zwischen 19:35 Uhr und 22:10 Uhr zu.

Am Montag, 18.11.2024, wurde zudem ein aufgebrochener Ford Transit gemeldet, der im Trachtenweg stand. Die Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr am Freitag, 15.11.2024, und 10:15 Uhr am Montag, 18.11.2024. Es wurden Werkzeuge gestohlen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Diebstählen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

