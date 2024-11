POL-BI: Ermittlungen nach Streit an einer Tankstelle

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Bisher unbekannte Täter erbeuteten am Montag, 18.11.2024, Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen in Sennestadt. Zwischen 15:50 Uhr und 17:30 Uhr suchten ein oder mehrere Täter ein Haus an der Straße Am Stadion, in der Nähe des Frankenwegs, auf. An der Rückseite des Reihenhauses verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren. Am Sachsenweg ...

mehr