Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verstöße gegen die Sprengstoffverordnung zum Abbrennen von Silvesterfeuerwerk

Gerolstein & Daun & Bleckhausen (ots)

Wie durch die Polizei bereits am 29. und 30.12.2023 berichtet wurde:

Am 28.12.2023 mussten durch die Polizeibeamt*innen sowohl in Gerolstein, als auch in Daun Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Sprengstoffverordnung eingeleitet werden. Gegen 18:35 Uhr hatte ein 39-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein in der Bahnhofstraße in Gerolstein Silvesterfeuerwerk gezündet, ohne dass eine Genehmigung hierfür vorlag. Gegen 22:58 Uhr hatten drei 18- und 19-jährige junge Männer aus den VG'en Daun und Kelberg sich im Bereich der Wildparkstraße in Daun getroffen und hier ebenso Silvesterfeuerwerk abgefeuert, ohne dass eine Genehmigung vorlag. Gegen die Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nun musste auch am 29.12.2023 gegen 22:09 Uhr ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 27-jährigen Urlauber aus Belgien eingeleitet werden, weil er auf dem Grundstück seiner Ferienwohnung in Bleckhausen Feuerwerk außerhalb der genehmigten Tage zündete. Ebenso mussten Verfahren gegen mehrere Jugendliche eingeleitet werden, welche am 29.12.2023 gegen 19:46 Uhr bereits auf dem Michel-Reineke-Platz in Daun Feuerwerk zündeten.

Am 30.12.2023 gegen 19:05 Uhr erreichten die Polizeiinspektion Daun erneut Hinweise, dass im Bereich des Michel-Reineke-Platzes abermals mehrere Jugendliche Feuerwerk abbrannten. Bei Erkennen des Streifenwagens flüchteten diese.

An dieser Stelle darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass es nach der Sprengstoffverordnung nur an den Tagen 31.12. und 01.01. gestattet ist, Feuerwerk ohne besondere Genehmigung abzubrennen.

Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin: Gehen Sie achtsam mit den Silvesterfeuerwerken um, nutzen sie diese gemäß den Bestimmungen und halten Sie Sich an die Regeln. Dann kann der Start in das Jahr 2024 ein sehr freudiges Ereignis werden.

Die Polizeiinspektion Daun und die Polizeiwache Gerolstein wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell