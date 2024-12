Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug - Polizei rät zur Vorsicht

Schwerin (ots)

Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Tatverdächtige in der vergangenen Woche ihr Augenmerk mehrfach auf scheinbar unverschlossene Fahrzeuge im Bereich der Schweriner Altstadt gerichtet hatten.

In einem Fall entwendeten die Täter ein Portmonee und Zigaretten aus einem Rucksack auf dem Beifahrersitz. In weiteren Fällen wurden die Fahrzeuge geöffnet und durchsucht, jedoch nichts entwendet. Die Sachverhalte ereigneten sich zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag in der Wismarschen Straße, der Graf-Schack-Allee sowie im Bereich Reiferbahn.

Um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden, ruft die Polizei zu besonderer Vorsicht auf und empfiehlt die folgenden Maßnahmen:

- Fahrzeuge immer verschließen: Vergewissern Sie sich nach dem Abschließen, dass die Türen tatsächlich gesichert sind. - Keine Wertsachen sichtbar liegen lassen: Vermeiden Sie es, Taschen, Rucksäcke oder andere Wertsachen im sichtbaren Bereich des Fahrzeugs zurückzulassen - selbst dann, wenn diese leer sind.

