POL-HRO: Polizei stellt 19-Jährigen ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen in Schwerin

Grevesmühlen (ots) - Nach einem Brand in Grevesmühlen am gestrigen Donnerstag, den 12. Dezember 2024, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand im Questiner Weg informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Koniferenhecke auf einer Länge von etwa 15 Metern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ...

