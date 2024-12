Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241203.1 Damp: Festnahme in Frankreich - Vater entführte eigene Kinder und Ex-Frau

Damp (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Landespolizei Schleswig-Holstein fahndete seit vergangenen Donnerstag nach einem Mann, der im Verdacht steht zwei seiner Kinder und deren Mutter, gegen deren Willen in ein Auto gezerrt und nach Frankreich entführt zu haben. Hintergrund dürften Streitigkeiten der getrenntlebenden Partner im Zusammenhang mit dem Umgang der gemeinsamen Kinder sein. Gemeinsame Ermittlungen der Landespolizei Schleswig-Holstein und der französischen Polizei führten gestern Abend zur Festnahme des Tatverdächtigen. Einsatzkräfte konnten kurz zuvor die ehemalige Partnerin und die beiden gemeinsamen Kinder antreffen und in Sicherheit bringen.

Donnerstagvormittag gegen 09:20 Uhr meldeten die Eltern bei der Polizeistation Damp ihre 33 Jahre alte Tochter und deren 2- und 3-Jahre alten Kinder als vermisst. Sie teilten mit, dass sie Erkenntnisse darüber hätten, dass ihre Tochter und die Enkel gegen deren Willen in ein Auto gezerrt und entführt worden seien. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang es zunächst nicht, den Aufenthaltsort zu ermitteln. Im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 35-jährige Tatverdächtige seine ehemalige Partnerin und die gemeinsamen Kinder nach Frankreich verschleppt haben dürfte. Er forderte die Übergabe eines weiteren gemeinsamen Sohnes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht in Kiel gegen den Tatverdächtigen einen internationalen Haftbefehl wegen Geiselnahme.

Gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr ermittelte die französische Polizei, die sich in engem Austausch mit den deutschen Polizeibehörden befand, den Aufenthaltsort des Mannes und der Entführten in einer Flüchtlingsunterkunft in Sangatte / Frankreich. Es gelang ihnen, die Mutter und die Kinder in Sicherheit zu bringen. Kurz danach nahmen sie den Mann fest. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft in Frankreich. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat die Auslieferung des Mannes beantragt.

Gestern Abend ist darüber hinaus ein Bruder des Tatverdächtigen vorläufig festgenommen worden, der im Verdacht steht, sich an der Tat beteiligt zu haben. Er soll im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der BKI Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel. Der Tatverdächtige wird sich in dem Strafverfahren wegen Geiselnahme verantworten müssen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

