POL-KI: 241202.1 Kiel: Festnahme nach Urkundenfälschung

Kiel (ots)

Am 29.11.2024 gegen 22:50 Uhr informierte eine 23-jährige Frau die Polizeileitstelle darüber, dass sie gerade an einem fremden PKW die Kennzeichenschilder wiedererkannt habe, die ihr selbst vor wenigen Tagen gestohlen wurden. Es gelang ihr die eingesetzten Polizeibeamten an den PKW heranzuführen, in dessen Nahbereich diese den mutmaßlichen Täter festnehmen können.

Die junge Frau stellte am späten Freitagabend ihre Kennzeichen an einem unbekannten Kleinwagen fest und alarmierte die Polizei. Bis zum Eintreffen der eingesetzten Beamten des 3. Polizeireviers und des Polizeibezirksreviers Kiel behielt sie den PKW im Blick. Auch als dieser sich in Bewegung setzte, gelang es ihr dennoch die Beamten heranzuführen.

Wenige Meter weiter entdeckten die Beamten des Bezirksreviers den Opel, welcher nun auf der anderen Straßenseite geparkt worden war. Zu dem Zeitpunkt konnte durch die Beamten eine männliche Person auf dem Fahrersitz gesehen werden, vor einer Ansprache musste der Streifenwagen jedoch zunächst wenden. Als die Beamten neben dem Fahrzeug eintrafen, war dieser verlassen und verschlossen. Eine aufmerksame Zeugin half den Beamten und machte diese aus ihrer Wohnung auf eine Person aufmerksam, welche sich unweit des Einsatzortes zwischen geparkten Fahrzeugen versteckt hielt.

Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers nahmen die Person vorläufig fest. Es konnten sowohl ein Fahrzeugschlüssel als auch Dokumente aufgefunden werden, welche die Person eindeutig dem Opel mit den entwendeten Kennzeichen zuordnen. Er hat sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung zu verantworten.

