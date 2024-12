Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlung "gegen Hass und Hetze" am 14.12.2024 in Grevesmühlen

Rostock (ots)

Für den heutigen Samstag wurde in der Grevesmühlener Innenstadt eine Demonstration in Form eines Aufzuges zum Thema: "Zusammen stark gegen Hass und Hetze" angemeldet. Die in der Spitze 84 Teilnehmenden starteten gegen 14:00 Uhr am Bahnhof mit einer Kundgebung. Die Aufzugsstrecke führte mit einer Zwischenkundgebung durch das Stadtgebiet Grevesmühlen. Gegen 16:00 Uhr wurde die Versammlung nach friedlichem Verlauf beendet. Im Bereich der Strecke der angemeldeten Demonstration versammelten sich einige Gegenveranstaltungsteilnehmer, die im weiteren Verlauf in Kleingruppen versuchten, den Verlauf zu stören. Durch das konsequente Handeln der eingesetzten Polizeikräfte des LBPA und des Polizeipräsidiums konnte der Aufzug jedoch wie angemeldet durchgeführt werden. Weiterhin unterstützen Kräfte der Bundespolizei das einsatzführende Polizeirevier im Bereich des Bahnhofes Grevesmühlen. Bezüglich der Störversuche wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Björn Nebel PFvD Einsatzleitstelle

